Interdits à Touba : le khalife réitère son Ndiguel Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké a réitéré son ndiguel concernant les interdits dans la ville sainte de Touba. C’est ce qu’a déclaré son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, ce vendredi, lors de la cérémonie officielle du Magal.

Serigne Mountakha Mbacké avait interdit le port et la vente des faux cheveux (greffages) et l’utilisation et la vente de produits dépigmentant dans la ville sainte.

Le vente et la consommation de cigarettes et d’alcool sont également formellement interdits à Touba, rappelle-t-on.



