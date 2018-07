International Champions Cup : Mané et Liverpool font couler Manchester United ! [Vidéo] Devant près de 100 000 personnes, au Michigan Stadium d’Ann Arbor, c’est un derby d’Angleterre qui avait lieu entre Manchester United et Liverpool pour le compte de l’International Champions Cup.

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Juillet 2018 à 14:40 | | 0 commentaire(s)|

Au terme d’un match plaisant, avec, comme souvent quand vient l’été, de nombreux turn-over, les Reds se sont largement imposés quatre buts à un ! Maîtres dans le jeu, s’appuyant sur le duo Salah-Mané, les Reds de Liverpool ont d’abord fait bien du mal à la défense de Manchester, qui aura finalement été solide.



Si Sadio Mané avait logiquement mis les Reds en orbite, sur penalty (0-1, 28e), Andreas Pereira allait réagir du tac au tac, d’une merveille de coup franc pleine lucarne (1-1, 31e). Une égalisation qui réveillait Manchester, avant que Liverpool ne finisse plus fort le premier acte.



En seconde période, les débats étaient d’abord plus maîtrisés et les opportunités plus rares. Mais chez les Reds, Xherdan Shaqiri débutait sous ses nouvelles couleurs. Et l’international suisse allait se montrer déterminant. Il réalisait tout d’abord un joli numéro dans la surface adverse devant Bailly, avant de remiser intelligemment derrière lui sur Sturridge, qui à peine entré redonnait l’avantage à Liverpool (1-2, 66e). Alors que le jeune Sheyi Ojo transformait le second penalty du match en faveur des Reds pour le break (1-3, 74e), Shaqiri surgissait de nouveau huit minutes plus tard, pour parachever le festival de sa nouvelle équipe, d’un superbe retourné acrobatique (1-4, 82e) !



L’entrée de Fred, côté Red Devils, sera passée inaperçue. Liverpool conclut parfaitement son International Champions Cup, alors que Manchester United tentera de se rattraper face au Real Madrid, mercredi.



Footmercato

