Internet à moindre coût : Un vœu pour vivre pleinement l'ère du numérique

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

Lors du lancement de l'acte 4 de la Sonatel, visant à baisser les tarifs et l'accès à la connexion dans toutes les maisons. Le secrétaire général du ministère de la Communication, Yéro Moussa Diallo, a souhaité que l’internet soit partout et, à moindre coût au Sénégal.



« Les gens réclament l'accès à internet dans les villages les plus reculés. Il faut faire en sorte que internet soit accessible partout au Sénégal et à moins coût. On doit pleinement vivre l'ère du numérique. Il joue un rôle important dans le cadre du développement et de la croissance », a-t-il dit.





Et, le Directeur général de la Sonatel, invitant à multiplier d'années en années, la politique d'investissement de la boite pour que l’internet soit accessible à tous, reste convaincu que le digital et le numérique contribuent de manière positive au développement économique et social du pays.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos