Interpellation et arrestation de Samuel Sarr : Le Bloc des Libéraux et des Démocrates/Takku exprime son indignation Le Bloc des Libéraux et des Démocrates/Takku a appris l'interpellation et l'arrestation de Samuel Sarr, Président du Parti du Libéralisme social sénégalais. Le Bloc exprime sa profonde inquiétude concernant cette situation quand bien même, celle-ci découle d'une plainte déposée par son associé dans le cadre de l'affaire West African Energy.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2024 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Le BLD/Takku constate pour le déplorer une recrudescence des atteintes aux libertés individuelles qui remet en cause tous les équilibres de la Démocratie et la Justice avec des arrestations tous azimuts de leaders politiques dont le seul tort est de donner leur opinion sur la marche du pays.



D’après le communiqué du BLD/Takku, Moustapha Diakhaté aussi, connu pour son engagement patriotique depuis des décennies au service du Sénégal, vient de faire les frais d'une police politique qui inaugure une ère de dictature rampante. Le Bloc lui apporte tout son soutien militant.



En outre, dans l'affaire WAE, le BLD/Takku dénonce fermement ce qu'elle considère comme une immixtion du pouvoir dans une affaire privée, perçue comme une tentative de combattre un adversaire politique. Le BLD/Takku apporte son soutien fraternel et total à Samuel Amet Sarr, soulignant l'importance de respecter les libertés individuelles et de garantir l'indépendance des affaires judiciaires de toute influence politique.



Le BLD/Takku exige la libération immédiate et sans condition de Samuel Amet Sarr.



Le Bloc des Libéraux et des Démocrates/Takku



