Interruption volontaire de grossesse : Une femme et son amant déférés au parquet

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2024 à 12:52 | | 0 commentaire(s)|

Une femme du nom de M. Dieng et son amant du nom de M.M. Ladiane commerçant de profession croupissent actuellement en prison pour respectivement interruption volontaire et complicité d’interruption volontaire de grossesse.



A en croire L'As, les mis en cause ont été déférés au parquet par le Commissariat d’arrondissement des Parcelles assainies unité 22. Selon nos sources, c’est suite à une consultation médicale au niveau du centre de santé Nabil Choucair de Patte d’oie qu’un médecin gynécologue a remarqué des traces suspectes de sang d’une femme qui a fait un avortement provoqué.



Sur ce, le médecin saisit la police des Parcelles assainies qui par la suite est descendue sur les lieux pour interpeller la dame qui par la suite a accusé son amant Ladiane de lui avoir donné des médicaments. Interpellé par la suite, Ladiane a refusé avoir provoqué l’avortement, car lui ayant juste donné des médicaments qui soulagent les maux de tête. Des allégations qui ne vont guère convaincre les limiers qui vont leur délivrer des tickets gratuits pour la prison.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook