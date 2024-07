Intervention du Président de la République, SEM Bassirou Diomaye Faye, à l'Occasion du 65e Sommet Ordinaire des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO

Monsieur le Président de la Conférence,

Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de Gouvernement,

Distingués invités,



Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé ici à Abuja. Ce sommet est une occasion cruciale pour notre communauté de renforcer nos liens et de relever ensemble les défis qui se présentent à nous.



Ancrage du Sénégal dans la CEDEAO

Je réitère ici l’ancrage du Sénégal dans la CEDEAO, en tant que membre fondateur et au regard des relations d’amitié fraternelle et de coopération conviviale que mon pays a toujours entretenues avec tous les membres de notre organisation depuis l’époque des pères fondateurs. Le Sénégal reste fermement engagé à promouvoir les idéaux de paix, de solidarité et d'intégration économique qui sont au cœur de notre communauté.



Défis Actuels et Risques pour l'Intégration

Aujourd’hui, force est de constater que la CEDEAO fait face à de nombreux défis au quotidien. Voilà ce qui remet profondément en cause nos acquis en matière d’intégration avec un risque réel de désintégration de notre communauté. Les crises économiques, les conflits régionaux, et les menaces sécuritaires mettent à l'épreuve la résilience de notre union.



Appel à l’Unité et à la Coopération

Il est impératif que nous poursuivions nos efforts pour des retrouvailles de toute la famille afin de consacrer toutes nos forces et nos ressources aux projets et initiatives communautaires qui nous rassemblent. Ensemble, nous devons redoubler d’efforts pour promouvoir la stabilité politique, renforcer la sécurité régionale, et encourager le développement économique inclusif.



En conclusion, je fais appel à chacun d’entre nous pour renforcer notre solidarité et notre engagement en faveur des objectifs de la CEDEAO. C'est par une coopération renforcée et une volonté commune de surmonter les obstacles que nous pourrons assurer un avenir prospère et pacifique pour notre région.



Je vous remercie.



