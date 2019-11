Intervention lors de l'installation de la « Convergence Sénégal Sunugal »: Me Ousmane Sèye dément les propos qui sont prêtés et précise Me Ousmane Seye dément les propos qui lui sont prêtés sur la mal gouvernance à laquelle se seraient rendus coupables certains proches du président de la République Macky Sall. Dans une déclaration qu’il nous a faite parvenir, l’avocat et Vice-président du HCCT soutient que son « intervention lors de l'installation de la structure citoyenne dénommée Convergence Sénégal Sunugal a été déformée à dessein » par des personnes mal intentionnées.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|



Voici mes propos



« Le Président de la République Macky Sall a renforcé la citoyenneté dans la loi portant révision constitutionnelle du 05 Avril 2016.

Voici quelques exemples : La possibilité pour les indépendants de participer à tous les types d'élections

Le parrainage à tous les types d'élections •

L'article 25-3 qui dispose : « que tout citoyen à le devoir de contribuer à la lutte contre la corruption et la concession ».

Sur ce point, j'ai indiqué qu'au Sénégal, la lutte contre la corruption est primordiale dans la mesure où plusieurs centaines de millions sont détournés et souvent par des personnes occupant de hautes responsabilités et en qui le Président de la République a confiance.

En conséquence, j'ai demandé au législateur de mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles relatives à la lutte contre la corruption et la concession pour permettre aux citoyens de prendre en charge cette lutte primordiale.

Je n'ai cité le nom de personne et je ne me suis présenté comme avocat de personne.

Je n'ai pas non plus dit que des proches du Président de la République détournent de l'argent.



Me Ousmane SEYE



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos