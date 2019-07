Intimidation : Colonel Abdourahmane Kébé, convoqué à nouveau à la Section de recherche

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 04:56

Le Colonel Abdourahmane Kébé, convoqué à nouveau à la section de recherche de la gendarmerie. En conférence de presse, il est revenu sur son interpellation d’autrefois, lorsqu’il avait fait un post sur Facebook.







D’après lui, le Ministre avait sorti une note dans la précipitation pour évoquer son statut de militaire, ayant le droit de réserve.







Sur cette nouvelle convocation, il a décidé de répondre aux enquêteurs de la Section de recherche de la gendarmerie. Mais, il ne veut surtout pas qu’on ne lui parle de droit de réserve et de son statut militaire qui est derrière lui. « Ils ne peuvent pas empêcher mon engagement citoyen à côté du mouvement « Aar Li Nu Bokk ». Je suis citoyen ordinaire. Je ne suis plus un plus militaire. Et, je connais mes droits. Ils veulent m’intimider et ils ne peuvent pas le réussir », a-t-il protesté.





