Intoxication à l’Université de Bambey: Les autorités ferment le restaurant ‘’Europe’’ Les responsables de l’Université Alioune Diop de Bambey, ont décidé de fermer le restaurant Europe, suite aux nombreux cas d’intoxication qui ont eu lieu ces dernières heures. Le chef du service Administratif du Crous, Alioune Fall, explique." iGFM"

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Novembre 2021 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

"Le Crous a pris les mesures nécessaires. Parmi elles il y a la fermeture du restaurant "Europe" jusqu’au 25 novembre et une enquête est en cours pour situer les responsabilités. Pendant la fermeture du restaurant, nous allons en profiter pour désinfecter et procéder au nettoyage.



Les repreneurs doivent respecter un certain nombre de mesures d’hygiène. C’est défini par le cahier de charges. À la suite de l’enquête, les responsabilités seront situées.



Si le repreneur est incriminé par le rapport d’enquête il sera sanctionné. C’est sûr parce que c’est un manquement par rapport aux engagement du repreneur."



