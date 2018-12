Intoxication au couscous à Kolda : Un enfant décédé, 26 autres personnes admises aux urgences

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018

Un mort et 26 personnes admises aux urgences. C’est le bilan d’une intoxication alimentaire survenue avant-hier mardi à Saré Dialima, localité situé dans le département de Médina Yoro Foulah (Kolda).



D’après « L’Observateur » qui donne l’information, les victimes avaient mangé le restant d’un couscous servi la veille au dîner (nuit du dimanche au lundi). Elles sont membres d’une fratrie élargie et vivent dans deux concessions contiguës. Quelques instants après le repas, des personnes se sont plaintes de vives douleurs, accompagnées de toux intenses, au moment où d’autres vomissaient ou souffraient de diarrhées. Les victimes ont ainsi été admises hier, aux urgences du centre de santé et de l’hôpital régional de Kolda.



Malheureusement, l’une d’elles est décédée. Il s’agit d’un enfant âgé de 5 ans du nom de Samba Kandé. Le journal souligne qu’il a été inhumé le même jour. Mais, sur instruction du Procureur de la République informé de l’affaire, le défunt a été exhumé par les Sapeurs-pompiers, pour les besoins d’une autopsie. En plus du défunt, 15 autres personnes sont encore en soins intensifs ou en observation médicale. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

