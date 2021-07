Introduction du Télétravail : Une solution de choix pour les entreprises, selon le Cnp

Selon le document consulté par le Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), le télétravail présente des avantages et des inconvénients.

«Idéalement, l’implantation du télétravail doit être précédée d’une réflexion pour déterminer les objectifs, les ressources disponibles et les coûts du

projet. Il est aussi primordial de se renseigner sur l’encadrement juridique du télétravail, et de s’assurer que la culture de l’entreprise s’y prête.



Enfin, son fonctionnement doit s’adapter aux télétravailleurs sur le plan des outils de travail, des moyens de communication et des processus de gestion », lit-on dans le document.



Par ailleurs, ajoute le Cnp, l’évolution de cette pandémie de Covid-19 n’offre pas de visibilité quant à son endiguement définitif. «Le télétravail représente donc une solution de choix pour les entreprises qui peuvent le maintenir ou l’implanter. Et il est presque certain, qu’au-delà de la pandémie, cette nouvelle forme d’organisation du travail aura conquis nombre d’adeptes et que les organisations devront décider, après avoir

consulté les employés, si le télétravail sera désormais la norme pour elles, que ce soit de façon occasionnelle, à temps partiel ou à temps plein », note l’organisation patronale. Elle souligne que le télétravail doit toutefois faire l’objet d’un encadrement normatif, qui permettra aux organisations et aux télétravailleurs de profiter de ses avantages et subir le moins possible ses inconvénients.



Dans le cas de la plupart des pays africains en général et du Sénégal particulier, force est de constater que la pandémie sanitaire a révélé l’existence d’un vide juridique concernant le Télétravail dans le Code du Travail et les Conventions Collectives.

Adou Faye







Source : Le Conseil national du patronat (Cnp) a publié un document sur le télétravail au Sénégal, enjeux et perspectives.Source : https://www.lejecos.com/Introduction-du-Teletravai...

