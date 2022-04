Introduction frauduleuse dans un système informatique : L’artiste Cheikh Diallo vide le compte Orange money d’un gendarme

L’artiste Cheikh Diallo ne va plus verser dans la facilité. C’est ce qu’il a promis hier lors de sa comparution devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar. Reconnu coupable d’introduction dans un système informatique sans autorisation, il va purger un mois de prison ferme.



Tout est parti de sa connaissance avec Diatou, la sœur d’un gendarme qui a sollicité ses services pour procéder à un retrait d’argent via Orange Money. Après quoi, ils se partageraient le pognon. Ainsi, à la suite de trois retraits, Cheikh Diallo a reçu 5.000 FCfa, 15.000 FCfa et 20.000 FCfa. Prenant goût à cet exercice, Diatou l’a chargé encore de faire un retrait.



Mais cette fois-ci, c’est sur place que Cheikh Diallo a été alpagué. Interrogé, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant les enquêteurs et le parquet. Face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar, Cheikh Diallo a retourné sa veste.



A l’en croire, une fille de nom de Diatou, qui fréquentait son studio, lui a proposé de récupérer de l’argent via Orange Money sur un numéro.



« C’est Diatou qui connaissait le code et la manière de pomper le compte de son frère. Je reconnais l’avoir accompagnée à trois reprises, mais j’ignorais que son frère est gendarme. A chaque fois qu’elle retirait, elle me remettait une part de l’argent. Son frère m’a dit que sa sœur m’a sacrifié », s’est-il dédouané.



Le juge n’a pas manqué de lui rappeler ses déclarations faites à l’enquête préliminaire.



« Elle me donnait la moitié du butin à chaque fois qu’elle faisait un retrait. Diatou avait besoin de l’argent pour acheter de la drogue. Elle ne m’avait pas clarifié que son frère était un pandore. Je ne la connais que depuis 2 semaines. Je faisais partie du deal. Je reconnais les faits », a lu le président du tribunal.



Malgré cela, le prévenu persiste et clame son innocence. Pour le parquet, les faits sont constants. Il a requis deux mois de prison ferme contre le prévenu. Cheikh Diallo a été déclaré coupable et condamné à un mois ferme. Les intérêts de la partie civile sont réservés.











L’As