Intronisation sans « débat » d’Aminata Mbengue Ndiaye: Serigne Mbaye Thiam s’attire les foudres des responsables du PS

Lundi 22 Juillet 2019

Après le décès d’Ousmane Tanor Dieng «, j’entends par-ci, par là qu’il y a vacance du poste de secrétaire générale. Il n’y a pas de vacance. Aminata Mbengue Ndioaye est la première secrétaire ajointe. C’est elle qui, ajourdhui exerce les fonctions de secrétaire générale du parti, elle n’est pas intérimaire », a déclaré hier Serigne Mbaye Thiam, invité à l’émission Jury du dimanche sur « Iradio ».



Une sortie qui passe mal chez beaucoup responsables socialistes. Si certains jugent la déclaration du secrétaire national chargé des élections au Ps de prématurée parce que le défunt secrétaire général n’ayant passé son huitième jour sous terre, d’autres estiment qu’il raconte des contre-vérités.



Dans les réseaux sociaux comme dans la presse, ils sont d’ailleurs nombreux à remonter les bretelles au responsable de la coordination PS de Nioro. C’est le cas de Alpha Bayla Guèye, coordonnateur de Vision socialiste, qui s’inscrit en faux contre les déclarations de Serigne Mbaye Thiam. Selon lui, il y a un vide juridique et les textes du parti n’avaient pas prévu ce cas de figure. Donc, Aminata Mbengue Ndiaye ne peut pas être de facto, choisie comme secrétaire général.



«C’est le secrétaire général qui choisit les secrétaires généraux adjoint. Mais dans les textes du parti, ils ne sont pas hiérarchisés. Il n’y a pas de premier ni de deuxième encore moins de troisième. Dans l’article 18 du règlement intérieur issus du 15e congrès (le dernier), il y a un second alinéa qui dit : les secrétaires généraux peuvent suppléer le secrétaire général en cas d’absence ou d’empêchement », explique-t-il dans L’Observateur.



En clair, Alpha Bayla Guèye soutient que la phase transitoire doit faire l’objet d’une gestion collégiale des secrétaires généraux adjoint.

