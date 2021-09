Intronisé par la Direction du PDS, président du Comité électoral, Pape Moussé Diop récusé par une frange du parti... A Thiès, le Parti Démocratique Sénégalais (Pds) fait actuellement face aux démons de la division. Lors de l’assemblée générale convoquée le week-end dernier par Mor Diouf de la commune de Thiès-Ouest, une frange du parti a récusé ouvertement Pape Moussé Diop, nommé récemment par la direction de la formation libérale, président du Comité électoral à l’échelle départementale.

Selon Mor Diouf, toutes les trois communes de la ville de Thiès dénoncent le choix porté sur Pape Moussé Diop. « Nous n’avons aucun problème personnel avec lui, mais des problèmes politiques profonds. Depuis 2014, avec son élection comme premier secrétaire élu du Conseil départemental, il travaille contre le PDS, car étant dans une posture bâtie sur un socle de conflit d’intérêts. C’est même un paradoxe car il est dans le PDS, mais il travaille en même temps pour le Rewmi d’Idrissa Seck », affirme-t-il.



Mor Diouf indique que depuis son entrée au gouvernement, Yankhoba Diattara, Vice-président du Conseil départemental, s’est déchargé sur Pape Moussé Diop en ce qui concerne la gestion de l’institution départementale et depuis lors, ses activités se confondent avec celles de Rewmi.



Il s’y ajoute à ses yeux que depuis sa nomination comme président du Comité électoral, il n’a jamais convoqué une quelconque rencontre, ne serait-ce que pour mettre en place une stratégie politique, dans le cadre des opérations d’inscriptio sur les listes électorales. A la limite, dit-il, Pape Moussé Diop constitue un danger pour le parti, car on a l’impression que sa mission principale est de le déstabiliser.



« Nous dénonçons cette situation jusqu’à la dernière énergie et la direction du parti est directement interpellée, d’autant plus que nous allons vers des élections territoriales très importantes, qui constituent un test grandeur nature en direction de l’élection présidentielle de 2024 ».



Pour lui, le PDS est un parti sérieux et de ce point de vue, toutes ses instances de décision doivent être confiées en de bonnes mains et si Pape Moussé Diop est maintenu, il est clair que le parti ira vers un chaos.



D’après lui, il est temps que la direction du parti ouvre bien les yeux pour éviter de commettre une erreur de casting fortement préjudiciable. Mor Diouf a par ailleurs tourné en dérision, la coalition de l’opposition mise en place récemment à Thiès. Selon lui, le PDS n’est pas un mouton de Panurge et la circulaire n°1 du 19 juillet 2019 est toujours de rigueur en ce qui concerne les conditions pour nouer des alliances.



Il rappelle que ladite circulaire stipule que « le PDS peut aller en coalition avec n’importe quel parti politique, sauf l’Alliance pour la République (APR) et le Rewmi ».



Il a par ailleurs souligné que ladite circulaire reste toujours de mise et elle précise que le PDS sera tête de liste et que la coalition va porter ses couleurs.



Réaction de Pape Mousse Diop :



Interpellé sur la sortie de Mor Diouf, Pape Moussé Diop, nouveau Président du comité électoral libéral et premier secrétaire élu au Conseil départemental de Thiès, estime que son accusateur n’est rien dans le parti et qu’il ignore totalement ses règles de fonctionnement.



Il ajoute : « Il n’a même pas la carte du parti, il veut profiter de la situation du parti pour tenter de se faire valoir. Que Dieu le bénisse en ce qui concerne ce qu’il a dit à propos du Conseil départemental, affirmant que Yankhoba Diattara s’est déchargé sur moi. Il ne sait peut-être pas que c’est Idrissa Seck, le Président du Conseil et Diattara, le vice-président. Pour le reste, qu’il sache que je suis décidé à aller à la conquête de ce conseil départemental, pour le mettre dans l’escarcelle du PDS ».













