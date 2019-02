Intrusion chez la maman de Sonko à Ziguinchor: Le verdict est tombé

Le Tribunal de Grande instance de Ziguinchor a donné son verdict dans l’affaire Nicolas Mendy, du nom du gendarme accusé d’avoir opéré une incursion chez la maman d’Ousmane Sonko au quartier Néma, pour lui réclamer des fiches de parrainage.



Selon la RFM, il a été reconnu coupable des fait d’abus d’autorité et de violation de domicile, et condamné à 3 mois avec sursis. Une peine « dissuasive », selon son avocat, Me Djiby Diagne, pour qui son client a commis des infractions qui peuvent lui coûter une peine de prison.



Les militants de Pastef qui s’étaient fortement mobilisés à l’audience se sont réjouis de la décision du tribunal. Selon eux, la décision contredit ceux qui pensaient que c’était une invention pour victimiser.

