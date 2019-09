« Investir en Afrique » : 5e édition du forum au Congo Brazzaville ce mardi Le président de la République Macky Sall va prendre part ce mardi, à une rencontre économique prévue au Congo Brazzaville. Ce grand rendez-vous économique permettra d’échanger des expériences entre Etats, pour mieux promouvoir les opportunités d’investissement en Afrique.

Le 5e forum économique «Investir en Afrique» s’ouvre aujourd’hui au Congo Brazzaville et se poursuivra jusqu’au Jeudi prochain. Un rencontre qui verra la participation de plusieurs chefs d’Etat dont le Président Macky Sall.



Le thème de cette 5e édition est «Tirer parti des partenariats pour la diversification économique et la création d’emplois dans les économies africaines ».



Pour rappel, le Forum ‘’Investir en Afrique’’ a été initié en 2015 ‘’en tant que plate-forme internationale pour promouvoir la coopération multilatérale, les opportunités d’investissement et la création d’entreprises en Afrique.



