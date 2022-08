Investis de Bby de Tivaouane pour le HCCT: Le choix porté sur Diakhou Ndiaye crée une vive polémique à Tivaouane

Mounina Kounta, première adjointe au maire de Méouane, est montée au créneau pour dénoncer l’investiture de Diakhou Ndiaye de Mékhé par la coalition Benno Bokk Yaakaar en vue des élections pour le Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT). C’était lors d’un point de presse tenu à Ndankh. En effet, c’est Moustapha Sylla maire de Niakhène qui conduit la liste, suivie de Diakhou Ndiaye, tandis que les suppléants sont Mouhamed Rassoul Diagne de Tivaouane et Mounina Kounta. Cette dernière estime que le choix porté sur Diakhou Ndiaye pose problème, d’autant plus qu’au « vu et au su de tout le monde, elle a fait sanctionner la liste BBY à Mékhé, lors des dernières élections législatives ».



Il s’y ajoute, à ses yeux, que les responsabilités politiques ne s’héritent pas, comme cela semble se passer dans le cas d’espèce. Pour étayer son propos, elle explique : « Diakhou Ndiaye qui est investie sur ladite liste est la sœur germaine de Mariama Ndiaye dont le mandat auHCCT s’achève. C’est donc comme s’il y avait un passage de témoin entre deux sœurs ». Sur le registre du poids politique, elle a encore indexé la toute nouvelle investie, pour révéler que lors de la formation du bureau du conseil municipal de Mékhé après les élections locales, elle a été battue à plate couture par une dame du Parti Socialiste (PS), qui est ainsi devenue adjointe au maire. « En ce qui me concerne, je suis sur le terrain depuis 2012, avec une base solide composée de groupements d’au moins 7 500 femmes », a-t-elle déclaré pour signifier que le choix devait porter sur elle.



Pour elle, l’association Jambaari Cadior, qui regroupe des adjointes aux maires, est fortement déçue et elle dit à haute et intelligible voix : « tout sauf DiakhouNdiaye ». Elle a cependant réitéré son engagement derrière son maire Cheikh Sall pour travailler au progrès de la commune de Méouane et du département de Tivaouane. LE MAiRE DE MEOUANE DESAVOUE SON ADJOiNTE La déclaration de Mounina Kounté a suscité une vague de réactions dans le département de Tivaouane où elle a été commentée jusque dans les chaumières, avec des avis divergents. Mais Cheikh Sall, Maire de Méouane, a vigoureusement condamné ces propos. «Je ne suis ni de près, ni de loin mêlé à cette déclaration qui n’engage que son auteur ». Telle est sa réaction à la suite de la sortie de sa première adjointe. Selon lui, il n’a pas été informé de cette sortie et il désavoue sans ambages cette position affichée par Mounina Kounta. « J’apprécie totalement les choix opérés par la coalition Benno Bokk Yaakaar, en les personnes de Moustapha Sylla maire de Niakhène et Diakhou Ndiaye de Mékhé, et je m’investirai sans aucune réserve et comme d’habitude, pour faire triompher la liste. Je demande à tous les militants de rester mobilisés et fidèles au parti et d’apporter leur soutien total aux responsables qui ont été choisis», a-t-il laissé entendre.