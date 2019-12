Investissement: Le Fmi prône une dette ‘’efficiente et transparente’’ des pays africains

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

La présidente du Fonds monétaire international (Fmi), Kistalina Georgieva, a conseillé aux pays africains de contracter des emprunts «efficients et transparents». Elle prend part à la conférence internationale ouverte, ce lundi à Dakar, sur l’endettement et le développement durable en Afrique.



«La transparence et l’efficience, en matière de dette, sont d’une grande importance pour les citoyens. Donc, le Fmi et la Banque mondiale vont travailler pour que cette dette soit efficiente et transparente, pour que les prêteurs et les emprunteurs puissent travailler en harmonie afin qu’il y ait un impact sur la croissance», a-t-elle fait savoir lors de sa prise de parole en présence de plusieurs chefs d’Etat africains.





Kistalina Georgieva d’assurer dans la foulée que son organisme s’est «engagé à mobiliser davantage de ressources et nous pouvons développer le financement en des termes concessionnels avec notamment des prêts à des taux zéro et nous sommes déterminés à rendre disponibles ces financements en Afrique, au Sud du Sahara».



Car, elle est convaincue qu’il faut accroître les investissements et les dépenses sociales pour atteindre les Objectifs du développement durable (Odd).



Pour y arriver, dit-elle, «il y a une série de mesures à prendre dont le recours à la dette mais une dette raisonnable, fiable, qui permet de financer des projets, si elle est matérialisée par davantage d’infrastructures».



Toutefois, à en croire la patronne du Fmi, «les pays (africains) ne peuvent pas seulement emprunter selon leur bon-vouloir, il faut qu’ils le fassent de manière équilibrée».



Georgieva, qui rappelle que les pays africains doivent compter d’abord sur eux-mêmes, prône également «des dépenses efficientes pour augmenter les dépenses d’investissement avec une bonne supervision avec la mise en œuvre».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos