Investissement canadien au Sénégal: Plus de 545 milliards FCfa investis depuis 1960

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 13:36 | | 0 commentaire(s)|

La coopération entre le Canada et le Sénégal a permis au premier d'injecter dans le pays près de 545 milliards de francs Cfa, depuis 1960, soit 1,2 milliard de dollars canadiens. Le Sénégal est l'un des 25 pays sur lesquels le Canada a décidé de concentrer ses efforts internationaux, en vue de rendre davantage efficiente son action en faveur du développement à travers le monde, renseigne "Le Soleil".



La visite officielle au Sénégal du Premier ministre canadien Justin Trudeau, aujourd'hui et demain (12 et 13 février 2020), est aussi l'occasion, pour nos confrères, de faire le point de la coopération entre le Sénégal et le Canada. Avec la visite de Trudeau père, Pierre-Elliot Trudeau (1981), celle de Brian Mulroney (1987, 1989), Jean Chrétien (1999-2002), Stephen Harper (2012, 2014).



Il y a eu également les visites du Gouverneur général Roméo LeBlanc en 1999 et de la Gouverneure générale Michaëlle Jean en 2010, rappelle le quotidien national.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos