Investissement dans l’agriculture, la jeunesse, l’emploi… : Plus de 500 milliards du Fonds vert pour le Sénégal Le Président directeur général (Pdg) du Centre mondial pour l’adaptation (Gca) a annoncé vendredi, à l’Ucad, en marge d’une conférence sur le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (Paaa), un partenariat avec le Sénégal, qui va libérer 1 milliard de dollars, soit plus de 500 milliards de francs Cfa, du Fonds vert pour le climat. Ces ressources, selon Pr Patrick Verkooijen, vont être investies dans l’agriculture, la jeunesse, l’emploi et les infrastructures.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 12:45 | | 0 commentaire(s)|

«Le Peuple du Sénégal peut être au centre des solutions. L’Afrique, le Sénégal ont un plan. Et c’est le Président Macky Sall qui a la direction», a dit le professeur. Et estime-t-il, «la Communauté internationale doit venir et s’engager à mettre des financements complémentaires substantiels pour le Sénégal. Pour le Sénégal, on a mis au point un programme spécifique pour la jeunesse et l’emploi auquel nous invitons les jeunes Sénégalais qui ont des idées audacieuses pour établir des nouveaux projets, de nouvelles entreprises vertes. Ils doivent venir avec des propositions concrètes…. Il n’y a qu’une voie pour aller de l’avant. Et cette voie, c’est celle qui mène à un Sénégal résilient au climat».



D’après Le Quotidien, le Pdg du Centre mondial pour l’adaptation dit être rassuré par la détermination du gouvernement du Sénégal, la volonté du secteur privé d’investir… Il souligne aussi que sous la présidence de Macky, l’Union africaine (Ua) a mis en place un plan contre les changements climatiques le plus audacieux.



Ce plan qu’on appelle Programme pour l’accélération de l’adaptation en Afrique (Paaa) mobilise 25 milliards de dollars sur cinq ans, pour la sécurité alimentaire, pour des infrastructures résilientes, l’accès aux financements climatiques et pour mettre la jeunesse, les emplois et l’entreprenariat au centre des solutions.











Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook