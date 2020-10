Investissement en Afrique: Le Sénégal dans le top 5 des pays les plus attractifs En effet, l’Index d’Attractivité des Investissements en Afrique publié, par le Cabinet Deloitte le 23 septembre 2020, en partenariat avec AFrica Ceo Forum, classe le Sénégal et le Ghana dans le premier cercle des meilleurs destinations d’investissements devant l’Afrique du sud et l’Ethiopie. Ce sont les deux pays du Top 5 qui ont eu une perspective positive par rapport à l’année 2019 (mars 2019).

Le Sénégal est classé à la 4e place et a progressé de cinq (5) places par rapport à 2019, où il était classé 9e. Il partage le TOP 5 Africain avec la Côte d’ivoire, le Kenya, le Ghana et devant le Rwanda sur les 53 pays du continent.



Ainsi, d’après le document partagé par l’Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux Sénégal (APIX), notre pays a démontré à une échelle qui tient largement la comparaison avec les meilleures économies du monde, une parfaite gestion de la pandémie pendant les phases aigues de la crise sanitaire, sous la conduite du président de la République Macky Sall.



L’index repose sur les réponses fournies par les chefs d’entreprise africains à la question suivante : «Quels pays africains vous semblent les plus attractifs pour investir à l’heure actuelle ?».



Selon le rapport, l’esprit de résilience est frappant pour tous secteurs confondus en Afrique. 80% des répondants à l’enquête affichent un niveau de confiance élevé sur les perspectives du continent à long terme, alors qu’ils n’étaient que 73% l’an passé. En témoigne le fait qu’ils sont majoritairement convaincus (60%) que 2021 leur offrira « un retour à la normale » en terme d’activités.



