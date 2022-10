Investissements pour un bon déroulement du Gamou à Tivaouane et Kaolack : Prières et remerciements des familles religieuses au Directeur Général de Senelec. Le Maouloud, commémorant la naissance du prophète Muhamed (Psl), est célébré dans la nuit du 8 au 9 octobre 2022 à Tivaouane et à Kaolack. C’est une occasion privilégiée pour le Directeur Général de Senelec Papa Mademba Biteye de faire le tour des foyers religieux pour s’enquérir des dispositions prises pour une bonne couverture de cet important événement pour la communauté musulmane du pays. Les familles religieuses, après avoir remercié et magnifié les efforts remarquables et salutaires du Directeur Général Papa Mademba Bitèye, ont prié pour le succès de Senelec dans sa mission de service public de l’électricité.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Octobre 2022

En prélude à la célébration du Gamou, le Directeur Général de Senelec, Papa Mademba Bitèye, accompagné d’une forte délégation, a présenté les dispositions prises par Senelec aux chefs religieux. Il a ainsi matérialisé tous les engagements pris dans le cadre des CRD.



Ces derniers ont été rassurés et lui ont prodigué leurs prières. Pour les dispositions pratiques de la couverture du Maouloud, « nous avons fait un investissement de 1,7 milliard en créant 15 secteurs pour améliorer la qualité du service et assurer une bonne tension pendant toute la durée du GAMOU », a dit le Directeur Général de Senelec, lors de sa visite à Tivaouane ce mardi 4 octobre 2022.



Senelec a mis en place plus de 20 km de lignes moyenne tension et 11 km de lignes basse tension, selon le Directeur Général Papa Mademba Bitèye.



Les réunions présidées par le Directeur Général, à Kaolack et à Tivaouane, ont été l’occasion pour les services du transport et de la distribution, de faire le point et présenter les dispositions prises dans le but d’assurer une bonne couverture et une meilleure qualité de service lors du Gamou.



De façon générale, le même dispositif technique a été mis en place aussi bien à Tivaouane qu’à Kaolack pour permettre à toutes les familles religieuses de passer le Gamou sans perturbation. Des équipes de permanence sont mobilisées pour veiller au grain et éviter les éventuels incidents inhérents au système de distribution de l’électricité.



Des investissements importants faits dans les réseaux de transport et de distribution ont permis de mieux sécuriser l’alimentation en électricité des familles religieuses, à travers la création de nouveaux postes de transformation à Tivaouane et Kaolack pour une augmentation de puissance. Le Directeur Général Papa Mademba Biteye a procédé à la visite d’un nouveau poste et au branchement de compteurs Woyofal à Médina Baye.



