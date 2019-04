Investiture de Macky Sall: Une vingtaine de chefs d’Etat, 3 Pm et 53 délégations, attendus

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Avril 2019 à 10:16 | | 1 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall prête serment ce mardi 2 avril, pour son second mandat. Dix-neuf chefs d’Etat, trois Premiers ministres et 53 délégations conduites par des ministres, sont attendus à cette cérémonie, réservée uniquement aux officiels et autres invités de marque.



Selon L’As qui donne l’information, le chef de l’Etat a prévu une manifestation populaire qui se tiendra à Dakar, plus précisément aux alentours du palais de la République. Environ 3000 personnes dont des responsables de la mouvance présidentielle, vont réserver un accueil populaire à Macky Sall.



Auparavant, ce dernier sera accueilli par la cavalerie avant de communier avec les militants de Dakar. Il procédera ensuite à la revue des troupes de la Garde présidentielle sur l’esplanade du Palais de la République, avant de recevoir à nouveau ses hôtes.

