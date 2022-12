Investiture du Président Macky Sall à Thiès : Les ténors de l’APR et de Rewmi aux abonnés absents Le premier acte public allant dans le sens de déclarer la candidature du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024 a été posé hier à Thiès. C’est à travers un meeting d’investiture initié par le mouvement Alliance Wallu Askan wi (AWA). Mais, même si tous les responsables de la mouvance présidentielle ont été invités, les ténors de l’APR et de Rewmi ont brillé par leur absence. L'As.



Jusqu’ici, les responsables de la mouvance présidentielle, surtout de l’Alliance pour la République (APR), se limitent à des déclarations à travers la presse, quand il s’agit d’aborder la question d’une éventuelle candidature du Président Macky Sall à la Présidentielle de 2024. Mais un acte public a été posé hier à Thiès par Ousmane Diop, président du mouvement Alliance Wallu Askan wi(AWA), membre de la mouvance présidentielle.





C’est à travers l’organisation à Thiès-Nord d’un meeting d’investiture du candidat Macky Sall à laquelle des cartons d’invitation ont été adressés à tous les responsables de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar. C’est donc une question sensible qui a été publiquement posée dans la ville qui est la base affective du président Idrissa Seck, un des candidats potentiels à ces élections et par ailleurs allié politique de l’actuel Président Macky Sall, et qui ne s’est pas encore prononcé sur la question. En tout état de cause, Ousmane Diop du mouvement AWA est passé à l’acte, mais au finish, les ténors de l’APR et de Rewmi ont brillé par leur absence

