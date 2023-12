Investiture du leader de Gueum Sa Bopp : Le discours-programme de Bogane Guèye Dany Leader et candidat de la coalition Gueum Sa Bopp à la présidentielle 2024, Bougane Guèye Dany a été investi samedi, lors d’un meeting tenu à la place de l’Obélisque. Voici son allocution à travers laquelle, il a décliné son programme

Mesdames et Messieurs,



Ce soir, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Je suis ici pour partager avec vous ma vision pour le Sénégal et souligner l'importance de la réussite dans notre pays. En cette investiture que vous me réservez, je vous remercie et vous renouvelle mon engagement envers vous, mes concitoyens.



J'ai écrit un ouvrage qui représente mon programme de gouvernance pour le pays. C'est sans aucun doute le travail le plus précieux que j'ai réalisé. Je tiens à souligner qu'il ne s'agit pas d'une question de diplômes ou d'études longues, mais plutôt d'une question d'amour et de croyance en notre pays, pour aspirer à le gouverner. Nous devons remédier aux hauts prix des denrées alimentaires, mettre fin à une justice bâillonnée, et lutter contre des coûts de santé exorbitants, parmi tant d'autres problèmes de mauvaise gouvernance dans notre pays.



Quand j'ai quitté Saint-Louis, j'étais presque sans le sou, mais je me suis toujours considéré comme un serviteur, un talibé, et cela le restera à vie. À mon arrivée à Dakar, après avoir travaillé dur et fait preuve de débrouillardise, un ami qui est ici présent et actuellement actionnaire dans mes entreprises m'a prêté un million de francs. J'ai ensuite rencontré Cheikh Mbacké Sokhna Lo, qui m'a demandé combien j'avais. Je lui ai dit que j'avais 750 000 francs. Il m'a demandé de les lui apporter le lendemain chez lui. Lorsque je suis arrivé chez lui le lendemain, il a pris les 750 000 francs et a prié pour moi, afin que cette somme se transforme en milliards. Depuis ce jour, j'ai gardé espoir que je parviendrai à m'en sortir.



C'est pourquoi je crois fermement que nous devons croire en nous-mêmes. Geum Sa Bopp, c'est croire en soi. Le problème des Sénégalais réside dans notre gouvernement actuel. Mon ouvrage nous guidera vers la lumière au bout du tunnel. Ensemble, nous transformerons notre pays. Je lance un appel à la jeunesse pour ne pas se laisser utiliser. Le pays est difficile, les difficultés sont bien présentes, mais vos souffrances seront atténuées en 2024. Je suis ici avec mes enfants et je vous promets que si je ne parviens pas à transformer le Sénégal, je n'ai pas mérité de remporter les élections.



Une fois élu président, je ne serai pas le père de la nation, ni le gardien de la Constitution, mais plutôt le serviteur de la République. Je veux que vous compreniez que le véritable changement pour notre pays provient de nous-mêmes. J'ai écrit mon ouvrage en prenant en compte les avis de tous les acteurs du pays, indépendamment de leur obédience.



Le problème foncier reste l'un des défis les plus sérieux auxquels nous sommes confrontés au Sénégal. Je veux que vous soyez convaincus que si je suis élu président de la République, aucun de nos terres ne sera dilapidé et aucun étranger n'aura accès à notre foncier. Comme je l'ai déjà énoncé dans mon ouvrage "Tekki", aucun terrain ne sera accordé à un étranger au Sénégal. Nous assumerons nos responsabilités. Cette jeunesse est déterminée à transformer le Sénégal de manière imminente. Ensemble, nous évincerons ces politiciens professionnels, nous ferons sortir ces voleurs qui dilapident nos deniers publics, et nous ne permettrons pas à ceux qui désirent ruiner le Sénégal de continuer leurs méfaits.



Je vous demande de serrer vos ceintures et de retenir ceci : c'est vous, les Sénégalais, qui pouvez changer notre pays. Oui, les temps sont durs, les familles souffrent, les gens sont perdus, mais il est important de savoir que vos difficultés seront atténuées en 2024, lorsque j'aurai remporté les élections.



Enfin, je voudrais souligner l'importance des femmes qui sont au cœur de nos politiques, car elles détiennent l'avenir de nos enfants. Je les encourage à être fortes face au choix du prochain président.



Je tiens également à exprimer ma gratitude envers la coalition Geum Sa Bopp, qui a lutté contre le système de parrainage et a prouvé que nous allons droit au but. Nous avons effectué une collecte de signatures avec des pièces d'identité authentiques, et nos cellules dans différentes localités, telles que Fatick, Touba, Diourbel, Kaolack, Guediawaye, Thies, Sedhiou, Keur Massar, Yeumbeul, Niany Toucouleur, Kaffrine, Keur Madiabel, et bien d'autres encore, ont accompli un travail remarquable. Je vous donne rendez-vous le 25 février 2024.



Enfin, je tiens à annoncer que le dépôt de ma caution en tant que candidat se fera à la caisse de dépôts et consignations dans les jours à venir.



Merci à tous.



Bougane Gueye Dany

Leader de la coalition «Geum Sa Bopp»

Candidat à la présidentielle

Auteur de l’ouvrage «Tekki»



