Investitures Locales 2022: Soham Wardini contre-attaque

Le maire de Dakar sonne la charge contre le camp de Barthélémy Dias. Soham Wardini a déclaré sa candidature à la candidature à la Ville de Dakar.



Le camp de Soham Wardini contre-attaque après que des responsables et membres de la coalition Taxawu Ndakaru ont approuvé une résolution apportant leur soutien et leur appui à Barthélémy Dias pour représenter Taxawu Sénégal, lors de la réunion d’investitures de la coalition Yewwi Askan Wi pour le poste de maire de Dakar.



Selon des infos de Rewmi, le camp de la maire de Dakar, qui tenait, hier, une conférence de presse, estime que cette décision est une ‘’manipulation’’ et un pied de nez à l’establishment de Taxawu Sénégal qui veut empêcher Soham Wardini de s’imposer au sein de Yewwi Askan Wi comme candidat à la mairie de Dakar.



Dans la résolution lue par Aminata Diallo, les conseillers municipaux de la Ville de Dakar et responsables de Taxawu Dakar ont apporté leur soutien et appui à Soham Wardini. Ils disent soutenir la candidature à la candidature de celle-ci à la ville de Dakar.



Ainsi demandent-ils à Khalifa Sall de reconduire Soham Wardini, car étant la seule maire des 19 communes d’arrondissements à se présenter aux élections locales de janvier 2022. « Je tends la main à tous mes frères et sœurs de Taxawu Sénégal et de la coalition Yewwi Askan Wi pour travailler ensemble afin d’atteindre nos objectifs. Nous devons éviter les divisions, les violences et injures dans les réseaux sociaux. Mettons-nous ensemble et travaillons dans la sérénité », a déclaré Soham Wardini. Non sans réaffirmer sa candidature à la candidature à la Ville de Dakar.



Par cette décision, le maire de la Ville se prémunit donc de toute tentative de conciliation autour d’un candidat consensuel au sein de Taxawu Sénégal, qui risquait de se résumer à Barthélémy Dias. De ce fait, Taxawu Sénégal risque de se présenter à la conférence pour les investitures de Yewwi Askan Wi, le 28 octobre prochain, en rangs dispersés.