Investitures aux Locales: «Le Président Macky Sall n’a choisi personne !», tonne Benoit Sambou, leader de l’APR à Ziguinchor «Le Président Macky Sall n’a choisi personne comme candidat aux prochaines élections territoriales ». C’est ce qu’a tenu à préciser Benoît Sambou, leader de l’APR à Ziguinchor. Le président de la CNDT (Commission nationale pour le dialogue des territoires) qui présidait mardi dernier, une Réunion de proximité interne (RPI) aux allures de meeting au quartier Nema2 de Ziguinchor, n’a pas raté certains de ses camarades responsables de la mouvance présidentielle à Ziguinchor.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021

« Il y a trop de bruits dans le champ politique à Ziguinchor et certains responsables se permettent même de dire qu’ils ont été choisis comme candidat du Président Macky Sall pour la mairie. C’est une pure désinformation et intoxication politique. Ces déclarations sont fausses », peste le chargé des élections de l’APR, qui a chargé ces responsables de la mouvance présidentielle.



« Certains vont même jusqu’à acheter des insertions dans les journaux ou utiliser les medias, pour montrer que le choix du Président est porté sur eux. Au lieu de s’acheter des "Unes" dans la presse, au lieu de fendre des déclarations intempestives, l’heure est à construire des consensus à la base », martèle le responsable «apériste», visiblement très remonté contre ses camarades. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ancien ministre de l’Agriculture tance ses camarades responsables de Benno qui, selon lui, baignent dans ce qu’il qualifie de «pures contre-vérités».



« Tout responsable qui vous dira que le choix du Président Macky Sall s'est porté sur lui, dites-lui que c’est faux ! », soutient le patron de l’APR à Ziguinchor, qui estime que le mot d’ordre du Président Sall, c’est la « victoire des listes de la mouvance présidentielle et l’heure est plutôt au rassemblement ».



« Descendre à la base pour construire des consensus forts », c’est le message fort adressé aux populations fortement mobilisées de ce quartier, qui ont déclaré avoir porté leur choix sur Benoît Sambou qui décline un peu la configuration de la coalition de la mouvance présidentielle. « Notre coalition ne sera pas seulement composée de formations politiques mais aussi de mouvements citoyens à l’image de APZ 2K dont le responsable Seydou Sané a marqué sa présence à ce rassemblement politique organisé au quartier Nema 2 », a-t-il indiqué.















Sud Quotidien



