Investitures de Yaw aux législatives: Serigne Mansour Sy Djamil Sy expose son indignation et sa déception

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Serigne Mansour Sy Djamil Sy, non content des investitures de la caolition Yewwi Askan Wi aux élections législatives de juillet prochain, rouspète. D’après ce leader trahi, toutes ses appréhensions dans le fonctionnement de Yaw se sont révélées justifiées.



«Dés la première réunion de la conférence des leaders, je me suis senti au milieu d’un complot, dont j’ignore les vrais acteurs. J’ai eu dans les coalitions du monde une expérience politique très riche.



Mais, je ne me suis jamais senti insulté et humilié que dans les réunions d’une coalition à laquelle, j’ai cru de toutes mes forces. En âme et conscience, Khalifa croit que je mérite vraiment la 15e place sur la liste derrière Saliou Sarr, Déthié Fall, des gens que j’ai dirigés dans la coalition Takhawou. Alors que Khalifa Sall était en prison », se désole Serigne Mansour Sy Djamil Sy.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook