Investitures pour les Législatives du 17 novembre : Un vaste mouvement de frondeurs donne rendez-vous, ce week-end, au PS Écarté sur les listes pour les prochaines législatives du 17 novembre, un groupe de frondeurs au sein du Parti socialiste (PS), compte lancer l'assaut ce dimanche. Dans le mille, nous vous annoncions que le « frondeur en chef » et des cadres, vont la claquer ce week-end. « Grave même », crient nos radars scotchés sur la monture percée de « l'enfant de Diarrère ». "Tribune"

En effet, comme annoncé, le jeune membre du Secrétariat Exécutif National et du Bureau Politique du Parti socialiste et ses camarades (cadres, mouvements de coordination actions de jeunesses), feront face aux médias, à travers une grande assemblée générale, voire un grand rappel des troupes dans le département de Fatick en premier, avant les autres localités de la zone.



Et, croyez-en nos radars, ce ne sera pas pour hâbler, ils ne rateront pas certains au niveau du Parti socialiste ainsi que la coalition Jam ak Ndjierigne (suivez nos regards). En tous les cas, suite à leur fronde causée par une démarche qu’ils jugent non « inclusive » de l'actuelle Secrétaire générale de la Formation politique des verts, Aminata Mbengue Ndiaye.



Cette dernière n'a pas suivi une alternance générationnelle, comme l'a souhaité les instances du parti. Bref, une alternance générationnelle, la bande à Dibcor Faye sonnent la mobilisation ce week-end, dans le département de Fatick.



Mieux, ils ont décidé de déverser leur bile aux allures d'un vote sanction, suite à leur mise à l'écart sur les investitures, pour les prochaines élections législatives du 17 novembre prochain.



Cette rencontre verra la présence de plusieurs cadres socialistes du département de Fatick, ainsi que du Mouvement des étudiants socialistes. Toujours, ce mouvement de rébellion avec d'autres frustrés, compte dégager un planning pour sillonner tout le département. Affaire à suivre...



