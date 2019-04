Invitation à la citoyenneté : « la classe dirigeante doit donner l’exemple », selon Idrissa Seck Idrissa Seck a tenu à « féliciter et remercier, rendre hommage à nos forces de sécurité et de défense pour ce très beau défilé, féliciter aussi la jeunesse du pays, en particulier la jeunesse thiessoise », à l’issue du défilé du 4 avril à Thiès, ce jeudi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Revenant sur le thème de cette année, l’ancien Premier ministre a indiqué que « la citoyenneté étant à l’honneur, c’est une invitation adressée à l’ensemble de populations, mais surtout à la classe dirigeante pour que des exemples et des modèles de comportements, notamment dans la gestion des affaires de l’Etat puissent être offerts à notre jeunesse et à l’ensemble des populations. C’est un thème très bien choisi ».

