Invitation de Niang Xaragne Lo- Me Moussa Diop: « Cissé Lô devait inviter des journalistes professionnels à la place d'un "snapeur »

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Septembre 2019 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop est loin d’être en phase avec le président du parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lô sur son invitation à Aliou Niang, alias Niang Xaragne Lo pour la couverture médiatique du sommet de cette institution.



« Moustapha Cissé Lô a fauté. Il ne devait pas inviter ce gars-là pour la couverture d'une telle rencontre. C'est du n'importe quoi. Il a fait ce qu'il veut. Je l'ai entendu dire qu'il a de l'argent et qu'il peut inviter celui qu'il veut, mais il devait inviter des journalistes professionnels à la place d'un "snapeur », a-t-il dit sur le plateau de « Ndoumbélaan » de la Sen tv.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos