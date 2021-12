Invité d’honneur du forum sur la paix tenu à Dakar la semaine dérniére : le chef d'État sud-africain, Cyril Ramaphosa testé positif au Covid-19 ce dimanche

Le Président de la république sud-africaine, Cyril Ramaphosa, a été testé positif au Covid-19 ce dimanche informe la Présidence Sud-africaine. Placé en isolement, le président Cyril Ramaphosa reçoit un traitement pour des symptômes légers, les responsabilités du chef d'État ont été déléguées au vice-président David Mabuza pour la semaine à venir assure la même source.

Invité d’honneur du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité du 6 et 7 Décembre dernier, Cyril Ramaphosa avait tenu le lendemain à Dakar une conférence de presse au Palais de la république avec son homologue Macky Sall. Après le Sénégal, il s'est rendu dans trois autres pays d’Afrique de l’Ouest. Mais à son retour en Afrique du Sud le 8 décembre, il a été testé négatif. C’est ce Dimanche lors de la célébration de la cérémonie officielle au Cap en hommage à l'ancien président Frederik de Klerk mort en novembre, que le président, 69 ans, qui est entièrement vacciné, est suivi par les services de santé de l'armée, a commencé à se sentir mal après avoir quitté plus tôt dans la journée la cérémonie. Il avait cependant participé dans la matinée à l'hommage qui a rassemblé environ 200 personnes dans une église du Cap informe la Présidence. Cette dernière affirme que la cérémonie s'est déroulée dans le respect des règles sanitaires.