Invité de 12 Mn Chrono de Leral Tv : Ansouma Dione et son diagnostic sans complaisance sur l’actualité du pays Président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAM), mais aussi administrateur du centre de prise en charge médicale et de réinsertion sociale des malades mentaux de Kaolack, Ansoumana Dione, est l’invité de 12 Mn Chrono de Leral Tv : Sur le récent naufrage des migrants irréguliers, sa candidature à la présidentielle 2024 et autres points de l’actualité, Ansouma Dione livre un diagnostic sans complaisance….

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 19:52 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook