Invité surprise de Macky Sall à la célébration de la Journée de la femme, Bamba Fall chante Marième Faye Sall !

Que mijote Bamba Fall ? Hier, à pareille heure, il était à la Ville de Dakar pour « soutenir » Khalifa Sall qui est, selon ses termes, « un frère de sang et de cœur », en tirant à boulets rouges sur le président de la République, Macky Sall qui «a emprisonné presque tous les membres de l’opposition ».



Aujourd’hui, soit moins de 24h après, le maire de la Médina est assis aux côtés du chef de l’Etat, pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme.



Prenant la parole, lors de cette rencontre qui se déroule présentement au Stade Iba Mar Diop, Bamba Fall a tenu à remercier la Première Dame, Marième Faye Sall pour, lance-t-il, «son attention renouvelée à mon endroit ».



Allant plus loin, celui que l’on surnomme le lieutenant de Khalifa Sall, chante la politique économique du patron de l’Alliance pour la République.



«Je suis convaincu et vous l’êtes aussi, que l’émergence de ce pays passera par l’amélioration des conditions des femmes au Sénégal », dira-t-il sans ambages.

Prenant la parole, le président de la République de faire un clin d’oeil à Bamba Fall : «Me voilà dans votre commune pour la deuxième fois, en l’espace de deux semaines…. »



C’est dire…













azactu.net