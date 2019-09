Ipres: Les retraités exigent le départ du Directeur général Mamadou Sy Mbengue

Les retraités, venus des différentes régions du Sénégal assister à l'assemblée générale de diagnostic de l’Ipres, initiée par le groupe de veille et d'alerte créé le 21 août 2018, réclament le départ de Mamadou Sy Mbengue à la tête de l’institut de prévoyance retraite. Ils précisent que le Directeur de ladite institution a échoué dans son management.



D’après L’Observateur, ces retraités, très frustrés, conscients de l’existence d’un budget de plus de 600 millions FCfa voté par le Conseil d’administration, ont décrié une rupture d'approvisionnement de médicaments au centre médico-social de Dakar et dans les régions de l'intérieur du pays.



« Nous avons constaté un recrutement injustifié, au mépris des règles en la matière. L’Ipres peut fonctionner avec 200 agents. On en compte plus de 600 », déplore le président régional de l’Association des groupements des retraités du Sénégal (Agar) de Fatick et porte-parole du jour, Mamadou Dia Fall.

