Ipres : un nouveau scandale à propos de recrutements inappropriés, révélé L’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (Ipres), n’en finit plus avec les scandales. Après l'affaire du vaste trafic de tickets restaurants, estimé à plus de 400 millions de FCFA, un syndicaliste dénonce « des recrutements inappropriés d’agents payés à ne rien faire qui ne se justifierait que par un clientélisme politique », rapporte L’Observateur ».

Jeudi 8 Août 2019

« Des chauffeurs sans véhicule, des agents sans bureau ni service. Plus grave, tout ce beau monde est sans qualification aucune. À l’Ipres, c’est comme si on ne connaît pas la rationalisation des dépenses. Ce n’est pas une priorité pour la Direction générale. Les milliards de réserves des retraités servent à payer des frais de missions sans aucun apport pour la boîte. D’ailleurs, ce poste a connu une augmentation qui affole les comptes », dit également un cadre de la boite.

Autant de « bizarreries dans la gestion du Directeur général, Mamadou Diagne Sy Mbengue, sont aujourd’hui mises à nu », indique-t-on.



