Irrégularités au Concours général de Mathématiques: le Cusems exige la reprise des épreuves Les irrégularités constatées lors du Concours général de Mathématiques des classes de terminale continuent d’alimenter les débats. Après les parents d’élèves, le Cusems exige la reprise des épreuves.

Lundi 10 Juin 2019

« Sur le principe, nous rappelons qu’il est interdit de télécharger des épreuves d’examen sur internet », a fustigé le secrétaire général du Cusems, Abdoulaye Ndoye, sur la RFM. Et de poursuivre, « jusqu’à présent, nous n’avons entendu ni le ministre de l’Enseignement supérieur, ni le ministre de l’Education nationale, se prononcer sur la question. Le Directeur de l’Office du Bac a déclaré lors d’une rencontre qu’il n’est pas habilité à prendre des mesures, parce que ce sont les inspecteurs généraux qui ont proposé ces sujets. Nous exigeons que ces épreuves soient reprises pour garantir l’égalité des chances entre les élèves », a-t-il martelé



Pour rappel, l’exerce 1 des épreuves de maths du Concours général des classes de terminale, recèle des erreurs qui n’ont pas permis aux élèves de résoudre les questions basées sur la probabilité. Par ailleurs, des parents d’élèves ont révélé que ces épreuves ont été téléchargées sur internet et, ont déjà été traitées par certains élèves.

