Ismael Madior Fall sur l'affaire Fallou Sène : « L’enquête sera bouclée dans la semaine, au plus tard dimanche 20 mai prochain»

Se prononçant suite aux instructions données par le président de la République, le Garde des sceaux, Ismaïla Madior Fall assure qu’une enquête « indépendante» a été diligentée pour tirer au clair la mort tragique de l’étudiant Mouhamadou Fallou Sène.



Ismaïla Madior Faye a également indiqué que les responsabilités seront située,s quelles que soient les personnes mises en cause. « L’enquête sera bouclée dans la semaine, au plus tard dimanche 20 Mai prochain pour aviser afin que nul n’en ignore et pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur », a-t-il dit, jeudi en réponse à l’interpellation des journalistes.



«D’ailleurs, c’est dans un souci de diligenter la procédure, a-t-il ajouté que le procureur du Tribunal de Grande instance de Saint Louis avait tenu hier (Mercredi 16 Mai 2018), une conférence de presse », après avoir ouvert une enquête pour lever un coin du voile sur certains éléments constitutifs du dossier de l’étudiant Fallou Sène.



Si du côté des parents et amis de la victime, on craint le syndrome des crimes qui ont précédé celui de l’étudiant Fallou Sène, le ministre de la Justice invite les uns et les autres à faire confiance à la Justice et promet que cette affaire sera traitée avec la célérité requise.



. M. Ismaëla Madior Fall s’est auparavant incliné devant la mémoire de la victime qui a perdu la vie, le mardi 15 Mai dernier lors d’échauffourées ayant opposé des gendarmes aux étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint Louis qui manifestaient pour réclamer leurs bourses, et qui, en même temps voulaient accéder au restaurant sans bourse délier.











