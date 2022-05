Ismaïla Madior Fall : « La décision du Conseil Constitutionnel doit être acceptée »

« Même si nous ne sommes pas d’accord, on accepte la décision du Conseil constitutionnel. Nous sommes des démocrates, nous respectons la décision du Conseil constitutionnel. Nous sommes dans un Etat de droit et nous avons une justice indépendante. Même si nous ne sommes pas d’accord, on l’accepte », a argumenté l’ancien ministre de la Justice, Pr. Ismaïla Madior Fall.



Pour autant, a-t-il poursuivi, en expliquant que « l a majorité, sous le leadership du président de la République, acceptera toutes les mesures prises par des institutions républicaines comme la justice ».



Ainsi, Ismaïla Madior de soutenir que « les Sénégalais n’attendent pas qu’on fasse un appel à l’insurrection, parce que nous œuvrons pour la paix ».