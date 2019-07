Ismaïla Madior Fall : « je suis un tailleur de haute couture » Le constitutionaliste Isamaïla Madior Fall ne prend pas mal l’étiquette de tailleur de la constitution que certains lui collent. « Je suis un tailleur. Tout juriste est tailleur. Mais je suis un tailleur de haute couture », a-t-il déclaré dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Juillet 2019 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Le professeur de droit public et de Sciences politiques a cité deux mesures qui lui paraissent remarquables. « Il y a d’abord la réforme de mars 2016 qui a été beaucoup appréciée. Mais le texte dont je suis le plus fier, est incontestablement la loi sur le parrainage, qui a permis une rationalisation des candidatures, qui arrange le budget de l’Etat et même le travail des journalistes », a-t-il dit.

« Aujourd’hui, beaucoup de pays africains veulent s’inspirer de ce parrainage. C’est une très belle invention du président Macky Sall », a-t-il ajouté.



