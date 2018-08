Ismaïla Sarr scelle son avenir « C’est trop tôt pour partir…»

Le 23 juillet dernier, l’agent d’Ismaïla Sarr avait lancé son mercato en ouvrant la porte à un départ lors d’un entretien accordé au Sun. « Je suis ouvert à la discussion avec tous les meilleurs clubs européens. La chose la plus importante est qu’il parte pour une équipe où il jouera. Il ne peut pas rester sur le banc. Le prix sera compris entre 40 et 60 M€ ».



Hier, le principal intéressé a été interrogé à ce sujet par Ouest-France. « Je pense que je vais rester à Rennes. Il me reste deux ou trois ans de contrat (juin 2021). Je me concentre sur ma saison et Rennes. C’est trop tôt pour partir ».