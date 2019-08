Issa Dieye, témoin du meurtre de Amar Mbaye : « des policiers sont venus chez moi et m'ont menacé de mort … » Le casque bien vissé sur la tête, la barbe hirsute les yeux presque hors de leurs orbites et les gestes vifs, Issa Dièye, califourchon sur sa moto Jakarta, râle de colère. Il réagit ainsi à l’annonce de l’affectation du policier Makha Diop dit « El Capo », un des présumés coupables de l’assassinat d’Amar Mafatim Mbaye, mort à la suite d’une course –poursuite avec les éléments de la police des Parcelles assainies de Thiès. Il n’en revient pas et laisse exploser sa rage. Il dit ne pas comprendre qu’en l’état actuel du dossier, El capo puisse t ne pouvait pas être muté. D’après Issa, la police devait attendre que l’enquête soit bouclée pour le faire. Faits plus grave encore dit-il, « des policiers sont venus chez moi, ont voulu m’intimider, me menacer de mort … »





