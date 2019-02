Issa Sall à Me Wade : « Si on ne veut pas participer aux élections, on s’abstient »

Cheikh Issa Sall n’adhère pas à l’idée Me Abdoulaye Wade. Le candidat du Pur estime que ce n’est pas patriotique le fait d’empêcher la tenue de la Présidentielle. « Ce n’est pas civique, martelé-t-il, repris par L’Observateur, ce n’est même pas citoyen de brûler des bureaux de vote. Si on ne veut pas participer aux élections, on s’abstient ».



« J’ai toujours souhaité une élection apaisée. Donc appeler à brûler des bureaux de vote, c’est un acte que je déplore. Parce que le vote n’est pas obligatoire au Sénégal. On doit laisser ceux qui veulent voter le soin d’aller accomplir leur devoir », note-t-il.

