Italie – Ce Sénégalais crie « Allah Akbar » avant de blesser deux policiers… En Italie, un immigrant sénégalais aurait reçu deux ordres d’expulsion suite son attaque à main armée à l’encontre deux officiers de police. Au cours de l’attaque, l’homme a également crié « Allah Akbar ». Les agents ont réussi à le neutraliser et à l’arrêter. Toutefois, ils ont subi de légères blessures à la tête et aux mains jugées guérissables en quelques jours. Selon notre source, tgcom24.mediaset.it, l’attaque a eu lieu à Cuneo, dans la banlieue nord de Turin.



Selon toujours notre source, les agents sont intervenus à la suite de rapports de certains résidents. Depuis quelques jours, le Sénégalais dormait dans un lit de fortune sous des hangars. À l’arrivée des policiers, il a résisté en les attaquant avec une barre de fer, qui a été saisie. A en croire toujours notre source, le Sénégalais arrêté est un sans-abri de 26 ans. Pour lui maintenant, l’accusation est une tentative de meurtre. Deux ordres d’expulsion auraient été émis à son encontre, l’un du questeur de Cuneo et l’autre du questeur de Turin.

La maire de Turin, Chiara Appendino, a condamné cet acte avant de souhaiter un « prompt rétablissent » aux deux policiers blessés. « Je leur souhaite un prompt rétablissement, et qu’ils vont de l’avant pour le travail important et difficile de protection du territoire effectué chaque jour au service de la communauté citadine, même les jours de fête comme aujourd’hui ».

L’homme arrêté a émis des insultes au président italien Mattarella et au ministre Salvini. Ce dernier a déclaré ceci: « L’un des policiers a été blessé à la tête, l’autre à la main. Nos remerciements et notre souhait d’un prompt rétablissement vont à eux: je suis personnellement l’histoire. Aucune tolérance pour les voyous et violents qui attaquent la police « , conclut le ministre.



