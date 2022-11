Italie : Deux Sénégalais arrêtés pour contrefaçon

La police italienne a frappé un grand coup. En effet, une bande de contrefacteurs a été démantelée. Plusieurs interpellations ont été faites et deux de nos compatriotes faisaient partie du réseau, qui ne se limitait pas juste à la distribution.



Hier matin, mentionne "Rewmi", les agents du Commissariat Vicaria-Mercato, alors qu’ils se trouvaient dans un immeuble, ont remarqué un local, à l’intérieur duquel il y avait plusieurs vêtements et deux Sénégalais. Les deux Sénégalais ont été trouvés en possession de 3 machines à coudre, 1950 étiquettes, 300 boutons, 24 gilets, 43 paires de chaussures, pantoufles et sandales de différentes marques, ainsi que des outils utiles à la contrefaçon et du matériel de couture.



Les agents, avec le soutien des techniciens de l’Enel, ont également constaté que le compteur d’électricité était illégalement attaché au réseau public. F. D. M. et O. N., Sénégalais âgés de 41 et 42 ans, ont été arrêtés pour résistance à l’officier public et vol aggravé d’électricité, commerce de produits avec de faux signes et contrefaçon, utilisation de marques ou de signes distinctifs ou de brevets.