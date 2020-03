Italie : Doudou Diouf, 44 ans chute dans un fourneau métallurgique et meurt Doudou Diouf, un sénégalais de 44 ans, ouvrier dans une société métallurgique de Bellusco à Monza Brianza, est tombé accidentellement dans un fourneau éteint, samedi 29 février vers 5 h du matin, selon un communiqué de Horizon sans frontières (HSF).

« Les sauveteurs, arrivés sur les lieux du drame, n'ont pu que constater son décès », a indiqué Baye Diouf, chargé de communication du bureau HSF en Italie.

L'Organisation internationale de défense des migrants « demande l'ouverture d'une information judiciaire et présente ses condoléances à la famille du défunt », écrit le communiqué.

Doudou vivait à Bergamo (Brembate), avec son épouse Ndèye Diedhiou et ses 4 enfants.



