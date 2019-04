Italie : Encore deux Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue Encore deux Sénégalais qui tombent en Italie pour trafic de drogue. Il s’agit d’un certain H. C, 39 ans, considéré comme le cerveau d’une bande, et F. L, 32 ans. Selon "L’Observateur" qui donne l’information, ils ont été arrêtés dans le Nord-Est de l’Italie, en Vénétie, en compagnie d’un Gambien. Un quatrième individu est en fuite, selon le journal, ajoutant qu’il est activement recherché par la police. Les dealers étaient tous les jours de 8h à 10h au parc Lamboi, où ils écoulaient la drogue.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 14:06



