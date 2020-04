Italie: Le feu vert est donné pour la reprise des entraînements

C’était dans l’air et c’est désormais officiel. Giuseppe Conte, le premier ministre italien, annonce l’entrée officielle dans la phase 2 concernant la lutte contre le COVID-19. Il a donc confirmé le retour aux entraînements pour les disciplines individuelles à partir du 4 mai. Ceci doit, néanmoins, se réaliser dans le respect des règles de la distanciation sociale et en évitant les rassemblements.



Pour les entraînements en groupe, qui concernent les clubs de la Serie A, ils commenceront le 18 mai prochain.



Aucun détail n’a été communiqué pour les dates du retour à la compétition.

