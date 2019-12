Italie : Le meurtrier de Makha Niang prend 18 ans Gerard Llanaj, le ressortissant albanais de 28 ans, qui avait tué par balle Makha Niang, un migrant sénégalais, en avril 2018, à Rimini, dans la région d’Emilie-Romagne, en Italie, a été condamné à 18 ans de réclusion, selon Les Echos.

Le parquet avait requis 30 ans de prison ferme, mais le tribunal a décidé d'accorder au meurtrier des circonstances atténuantes en mettant en avant «l'incapacité partielle de comprendre» du mis en cause et son état d'ébriété au moment des faits. Il avait notamment ingurgité une forte dose de cocaïne au moment des faits, selon le journal.

