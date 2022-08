Italie : Ousmane Cissé mortellement fauché par un train, sa famille revient sur le film du drame

Mardi dernier à Milan (Italie), un jeune Sénégalais nommé Ousmane Cissé a été tué dans des circonstances terribles. Agé de 20 ans, notre compatriote a été mortellement percuté par un train peu avant 13 heures entre les carrefours Turro et Mirabello, dans la capitale de la Lombardie. Et, c’est suite à une publication de SeneNews que sa famille a pu joindre le consulat de Milan pour l’identifier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.



Joint par SeneNews, Karfa Sagna, l’oncle d’Ousmane Cissé est revenu sur le film de l’accident. Mieux, il a passé en revu les problèmes de son neveu et les circonstances qui l’ont fait quitter l’Espagne pour l’Italie.



En effet, Ousmane Cissé, du nom de ce jeune Sénégalais mortellement fauché par un train en Italie, avait quitté l’Espagne pour se soigner. Son oncle Karfa Sagna renseigne que « Ousmane habite en Espagne avec le frère de son père et son grand frère. Il avait quitté l’Espagne pour aller se soigner en Italie. Car il souffre de trouble psychique« . Le jour de son accident raconte M. Sagna, « nous avons vu une publication sur SeneNews. Et, toutes les informations qui ont été données par ce site correspondaient exactement à mon neveu. C’est là que nous avons saisi le consulat de Milan en leur envoyant une photo d’Ousmane Cissé. L’ambassade de son coté a, par la suite envoyé la photo d’Ousmane à la police de Lombardie qui a confirmé ce que l’on redouté : La personne que le train a percuté est bien mon neveu« .



La police en charge de l’enquête avait donné rendez-vous à la famille d’Ousmane. Mais au vu des circonstances de son décès, les flics n’ont pas permis aux parents du jeune homme de voir le corps sans vie. « En réalité, Ousmane voulait rentrer en Espagne et c’est là que le train l’a mortellement écrasé » a précisé Karfa Sagna qui déclare qu’en ce moment, la famille Cissé n’attend que la décision qui sera issue du jugement pour pouvoir disposer du corps de leur fils.



« Son père sera en Italie au plus tard ce samedi 27 août afin de décider si le corps sans vie d’Ousmane sera Inhumé en Italie, en Espagne ou rapatrié au Sénégal et inhumé à Sédhiou » a fait savoir l’oncle d’Ousmane.



En sus, la famille Cissé prévoit d’engager un avocat pour accélérer la procédure et recevoir le corps de leur enfant. Elle en appelle autant à l’Etat du Sénégal afin de les accompagner à avoir des réponses précises sur ce drame et recevoir la dépouille de leur fils, Ousmane Cissé.

Senenews